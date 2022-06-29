У наёмника из Марокко Саадуна, приговорённого к казни в ДНР, выявили психопатию

Психиатрическая экспертиза показала наличие психопатии у наёмника из Марокко Брагима Саадуна, приговорённого к смертной казни в ДНР за участие в боях в составе украинской армии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, психопатия не относится к заболеваниям. По его словам, это особенность характера Саадуна.

"Экспертиза выявила у него психопатию", — подтвердил источник.

Он также подчеркнул: наёмник из Марокко до начала боевых действий учился в одном из киевских университетов и получил техническую специальность.

Ранее стало известно, что суд в Донецкой Народной Республике, помимо Саадуна, приговорил к смертной казни подданных Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Всех наёмников взяли в плен на территории Донбасса.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что власти Марокко выразили желание предоставить Саадуну своего адвоката.