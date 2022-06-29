Львовская область готовится к вероятному нападению Белорусии

Во Львове заговорили об угрозе атаки со стороны Белоруссии.

Первый заместитель главы Львовской областной государственной администрации Андрей Годик заявил, что регион готовится к вероятному нападению.

Заместитель главы отметил, что в рамках подготовки в области строятся дополнительные инженерные и оборонные сооружения, налаживается информационная работа с Волынской областью, которая находится на границе с Белоруссией и "при нападении попадёт первой под удар".

Замгауляйтера Львовщины также добавил, что гражданам области необходимо быть готовыми к ракетным и авиаударам со стороны Белоруссии.