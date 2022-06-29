Военные аналитики из Института изучения войны (США) считают, что у ВСУ имеется шанс отвоевать даже полуостров Крым.
Об этом сообщил американский генерал в отставке, бывший замкомандующего штаба армии Джек Кин.
При благополучном развитии ситуации очень даже возможно, что украинские войска смогут взять под контроль полуостров, заявил генерал США.
По данным украинской разведки, сейчас в Крыму якобы находится не так уж и много ВС РФ. Как раз сейчас украинцы с успехом могут использовать ситуацию, поскольку "почти вся" Армия России сегодня распределена в районе Херсона, Николаева и Запорожья, цитирует эксперта "Южный Федеральный".
Аналитики полагают, что ВСУ именно сейчас надо собрать силы для контратаки на единственном направлении. И при удачном прорыве украинские военные попробуют добраться до Крыма.
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