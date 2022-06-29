Генерал Кин: Украина может к концу этого лета отвоевать у России Крым

Военные аналитики из Института изучения войны (США) считают, что у ВСУ имеется шанс отвоевать даже полуостров Крым.

Об этом сообщил американский генерал в отставке, бывший замкомандующего штаба армии Джек Кин.

При благополучном развитии ситуации очень даже возможно, что украинские войска смогут взять под контроль полуостров, заявил генерал США.

По данным украинской разведки, сейчас в Крыму якобы находится не так уж и много ВС РФ. Как раз сейчас украинцы с успехом могут использовать ситуацию, поскольку "почти вся" Армия России сегодня распределена в районе Херсона, Николаева и Запорожья, цитирует эксперта "Южный Федеральный".

Аналитики полагают, что ВСУ именно сейчас надо собрать силы для контратаки на единственном направлении. И при удачном прорыве украинские военные попробуют добраться до Крыма.