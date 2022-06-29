Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция станут частью объединения в среду, 29 июня.
По словам политика, страны получат приглашение во время саммита, который пройдёт в Мадриде. Документ необходимо ратифицировать, отметил генсек.
"Я ожидаю, что это произойдёт быстро", — сказал Столтенберг, слова которого приводит Reuters.
Ранее сообщалось, что представители Турции, Швеции и Финляндии договорились о расширении альянса НАТО. Политики подписали соответствующий документ после переговоров в Испании.
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