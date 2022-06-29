Генсек НАТО Столтенберг: Финляндия и Швеция вступят в альянс уже сегодня

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция станут частью объединения в среду, 29 июня.

По словам политика, страны получат приглашение во время саммита, который пройдёт в Мадриде. Документ необходимо ратифицировать, отметил генсек.

"Я ожидаю, что это произойдёт быстро", — сказал Столтенберг, слова которого приводит Reuters.

Ранее сообщалось, что представители Турции, Швеции и Финляндии договорились о расширении альянса НАТО. Политики подписали соответствующий документ после переговоров в Испании.