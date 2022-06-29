Марочко: ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

Главные транспортные артерии, которые связывают Лисичанск с так называемой материковой Украиной, удалось перерезать. Об этом заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, бойцы ЛНР при поддержке российской армии за прошедшие сутки установили контроль над всеми трассами в районе Лисичанска.

"Основные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны", — сказал Марочко в беседе с корреспондентом РИА Новости.

При этом он подчеркнул: боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё ещё пытаются передвигаться по просёлочным грунтовым дорогам.

Ранее Марочко сообщил, что Лисичанск остаётся последним форпостом украинских солдат в Луганской Народной Республике. Как пояснил офицер Народной милиции, бойцы ЛНР совместно с Вооружёнными силами РФ продолжают плановую работу по освобождению города от боевиков ВСУ.