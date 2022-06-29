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Алёхин об отличии первого и второго этапов спецоперации: воюем малыми группами

Силовые структуры

Военный эксперт Геннадий Алёхин объяснил, в чём заключается различие между первым и вторым этапами спецоперации на Украине.

Алёхин об отличии первого и второго этапов спецоперации: воюем малыми группами

По словам эксперта, в ходе второго этапа российские военные сменили тактику, и теперь вместо развёртывания сил действуют при помощи небольших батальонно-тактических групп.

Число этих групп варьируется в зависимости от боевой ситуации, объяснил военный.

"Не секрет, что из резерва прибывают другие батальонно-тактические группы. Сколько их конкретно прибывает, вам не скажет никто, но они прибывают исходя из ситуации на фронте. На донбасском направлении — это одно, на южном — другое, на харьковском — третье. Уже есть тенденция, что подразделения союзной армии научились грамотно и умело действовать несмотря на то, что на некоторых участках фронта живая сила противника выше, чем у нас. Мы сравнительно малыми силами решаем эти задачи", — рассказал Алёхин в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт отметил, что эффективность действий ВС РФ, ЛНР и ДНР повышается благодаря взаимодействию с мотострелковыми и танковыми частями, а также значительной артиллерийской поддержке.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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