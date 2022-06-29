Глава Брянской области Александр Богомаз ссобщил об уничтожении в приграничных районах беспилотного летательного аппарата ВСУ.
Этот БПЛА три раза пытался нанести удар по селу Случаевск в Погарском районе.
"Вооружённые силы Украины снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области и запугать мирных жителей", — отметил губернатор.
Подразделения ВС РФ находятся в режиме повышенной боевой готовности, подытожил глава региона.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.