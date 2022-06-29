Украинский беспилотник сбит и уничтожен в Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз ссобщил об уничтожении в приграничных районах беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Этот БПЛА три раза пытался нанести удар по селу Случаевск в Погарском районе.

"Вооружённые силы Украины снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области и запугать мирных жителей", — отметил губернатор.

Подразделения ВС РФ находятся в режиме повышенной боевой готовности, подытожил глава региона.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.