Ветеран спецназа о ликвидации грузинских наёмников: любым способом

Экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР, участник штурма Дворца Амина в Кабуле, полковник запаса Рустам Турсункулов считает, что грузинские наёмники, которые издевались над российскими военными под Киевом, должны быть ликвидированы и неважно каким способом.

"Сейчас главное, чтобы эти нелюди были умерщвлены. Каким способом? Ну если вспомнить то, что они делали с нашими пленными… Но мы же не будем по частям резать каждому из них пальчики, выкалывать глазки и т. п. И даже если у нас есть некие "определенные" люди, то чем же мы будем отличаться от этих зверей, от этих нелюдей?!" — приводит его слова argumenti. ru.

По мнению полковника, многие по-разному относятся к тому, как должны быть уничтожены изверги, издевавшиеся над солдатами РФ.

"Конечно, у нас есть сторонники того, чтобы эти негодяи умирали медленной, мучительной смертью, впрочем, некоторые предлагают услать их на рудники. Но зачем же нам потом кормить их всю жизнь? Пусть он будет убит, как говорится, любым способом!" — заключил он.