Борисов: Россия в технологиях боевых лазеров на годы опережает остальной мир

Примерно на 3-5 лет Россия опережает остальные державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы сделали очень серьёзный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел — примерно 3-5 лет", — сказал он на форуме "Инженеры будущего".

По словам зампреда российского правительства, отечественным разработчикам удалось найти "интересные технические" решения в этой области.

В настоящее время на вооружении российской армии находится лазерный комплекс "Пересвет". Кроме того, ранее в ходе спецоперации был применён комплекс "Задира", способный прожигать летательные аппараты на расстоянии до пяти километров.