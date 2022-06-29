В НАТО пообещали Украине перевооружить ВСУ по стандартам альянса

Генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса перевооружат ВСУ. По словам политика, техника будет соответствовать стандартам альянса.

"Украина может рассчитывать на нас (лидеров объединения. — Прим. ред.) так долго, как это потребуется", — подчеркнул представитель НАТО во время пресс-конференции.

Вместе с этим Столтенберг сказал, что члены блока согласовали новый пакет военной помощи Киеву.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква возмутился позицией НАТО. Его лидеры признались представителям Киева, что не хотят принимать в объединение их страну.