Лисичанск взят в оперативное окружение объединёнными силами. ВСУ там практически лишены возможности восполнять потери и уничтожаются авиацией и артиллерией.
Об этом сообщил глава ассоциации "Военкор" Анатолий Матвейчук.
По его словам, топографическое превосходство позиций боевиков в находящемся на возвышенности Лисичанске, ВС РФ перекрывают огневым превосходством.
Не имеющие сил оказывать сопротивление, бандеровцы, даже под огнём заградотрядов предпринимают попытки сдатьс я в плен.
"Под Лисичанском — каша. Очень много нациков пытаются сдаться, и они это делают… Начинают выходить — по ним начинают стрелять. Это... огонь по тем людям, которые хотят прекратить сражение и сдаться в плен. И самое главное, что много наёмников, которые боятся. Страшно им стало, когда вынесли уголовные дела в отношении наёмников, в особенности, из Англии. И они собираются драться", — подытожил эксперт.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.