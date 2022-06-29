Матвейчук: "Под Лисичанском — каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУ"

Лисичанск взят в оперативное окружение объединёнными силами. ВСУ там практически лишены возможности восполнять потери и уничтожаются авиацией и артиллерией.

Об этом сообщил глава ассоциации "Военкор" Анатолий Матвейчук.

По его словам, топографическое превосходство позиций боевиков в находящемся на возвышенности Лисичанске, ВС РФ перекрывают огневым превосходством.

Не имеющие сил оказывать сопротивление, бандеровцы, даже под огнём заградотрядов предпринимают попытки сдатьс я в плен.

"Под Лисичанском — каша. Очень много нациков пытаются сдаться, и они это делают… Начинают выходить — по ним начинают стрелять. Это... огонь по тем людям, которые хотят прекратить сражение и сдаться в плен. И самое главное, что много наёмников, которые боятся. Страшно им стало, когда вынесли уголовные дела в отношении наёмников, в особенности, из Англии. И они собираются драться", — подытожил эксперт.