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Военный эксперт Литовкин отметил изменения в тактике ВСУ: начали отступать

Силовые структуры

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что Вооружённые силы Украины изменили тактику и стали чаще отступать, хотя раньше подразделения ВСУ стояли до конца.

Военный эксперт Литовкин отметил изменения в тактике ВСУ: начали отступать

"Впервые с начала спецоперации командование ВСУ дало команду отходить. До этого аппарат президента Украины Владимира Зеленского настаивал стоять до последнего. Умрите на позициях, но никуда не девайтесь. Все меняется, они начинают отступать. Но это не значит, что нам станет легче, потому что у них глубоко эшелонированная система обороны", — сообщил Литовкин в беседе с URA.RU.

По его словам, украинцы на протяжении восьми лет готовились к тому, что происходит сейчас, поэтому за второй линией обороны у них есть третья, а за ней может быть и четвёртая.

Эксперт подчеркнул, что российской армии важно удерживать под контролем Херсонскую область и остров Змеиный, поскольку на эти стратегически важные территории активно пытаются захватить подразделения ВСУ.

Литовкин считает, что в целом Вооружённым силам РФ удаётся решать задачи, поставленные Министерством обороны на второй этап спецоперации.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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