Ни одна российская ракета, выпущенная по объектам в Харькове, не перехвачена

В рамках спецоперации России продолжается освобождение Харьковской области. 30 июня ночью по военным объектам столицы региона ВС РФ выпустили не менее 6 ракет.

Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" в Харькове уничтожены места сосредоточения боевиков и наёмников, а также склады с материально-техническим оснащением. Все выпущенные по военным объектам Харькова ракеты попали в цель.

Одновременно с этим объединённые силы продолжили отодвигать ВСУ от границы с Россией, пишет "Военное обозрение".

Также российские войска вместе с НМ ЛНР продолжают освобождать Донбасс. Уже есть данные об освобождении посёлка Приволье (у Лисичанска). Продолжается ликвидация остатков бандеровцев и наёмников в самом городе.

Сегодня под контролем союзной освободительной армии находится уже примерно 99 процентов территории ЛНР. Полное освобождение республики ожидается со дня на день.