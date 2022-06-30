Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил сомнения американцев в военном успехе Незалежной.
Украинец "оправдал" сомневающийся впобеде в СВО Белый дом, плохим настроением чиновника Вашингтона.
По словам сотрудника команды Владимира Зеленского, кто-то видит в сообщениях на подобную тему "сложные политические игры" или "российские информспецоперации", но реальность, уверен Подоляк, намного проще.
"Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: "Все пропало, Путин побеждает", — подбадривает себя советник ОПУ.
Напомним, телеканал CNN, ссылаясь на официальных лиц в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне сомневаются в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории под свой контроль.
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Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.