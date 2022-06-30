В районе Лисичанска обнаружено тело мирного жителя, которого казнили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает комендатура Северодонецка.
В беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудники учреждения рассказали, что бойцы ЛНР нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти на позициях украинских военных во время наступления.
"Мужчина был в гражданской одежде, на голове — целлофановый пакет, через который ему в голову произвели два выстрела", — прокомментировали в комендатуре.
Отмечается, что мирного жителя казнили у моста, ведущего из населённого пункта Сиротино в Лисичанск, задолго до прихода союзных сил РФ и ЛНР. Как пояснили в комендатуре Северодонецка, в то время эти позиции ещё находились под контролем ВСУ. Личность погибшего пока не удалось идентифицировать.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные силы контролируют 50 процентов Лисичанска.
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