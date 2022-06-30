Комендатура: под Лисичанском найдено тело казнённого боевиками ВСУ мужчины

В районе Лисичанска обнаружено тело мирного жителя, которого казнили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает комендатура Северодонецка.

В беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудники учреждения рассказали, что бойцы ЛНР нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти на позициях украинских военных во время наступления.

"Мужчина был в гражданской одежде, на голове — целлофановый пакет, через который ему в голову произвели два выстрела", — прокомментировали в комендатуре.

Отмечается, что мирного жителя казнили у моста, ведущего из населённого пункта Сиротино в Лисичанск, задолго до прихода союзных сил РФ и ЛНР. Как пояснили в комендатуре Северодонецка, в то время эти позиции ещё находились под контролем ВСУ. Личность погибшего пока не удалось идентифицировать.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные силы контролируют 50 процентов Лисичанска.