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Мирошник: "Силы ЛНР и России контролируют уже 50 процентов Лисичанска"

Силовые структуры

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник проинформировал, что половина города Лисичанска перешла под контроль союзных сил.

"Силы ЛНР и России контролируют уже 50% Лисичанска", — сообщил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.

"Группировке украинских войск, находящейся в населённом пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод", — подчеркнул он.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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