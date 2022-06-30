Мирошник: "Силы ЛНР и России контролируют уже 50 процентов Лисичанска"

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник проинформировал, что половина города Лисичанска перешла под контроль союзных сил.

"Силы ЛНР и России контролируют уже 50% Лисичанска", — сообщил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.

"Группировке украинских войск, находящейся в населённом пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод", — подчеркнул он.