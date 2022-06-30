Луганская Народная Республика освобождена на 99 процентов

Под контролем союзных сил находится порядка 99% территорий Луганской Народной Республики, до полного её освобождения остались считанные дни.

"Под контролем ВС РФ и НМ ЛНР находится уже около 99% территории республики. Её полное освобождение состоится со дня на день", — пишет Телеграм-канал "Новостной агрегатор ЛНР/ДНР".

Отмечается, что армия РФ совместно с бойцами ЛНР продолжают освобождение территорий Республики. Подтвердилась информация об освобождении нп Приволье, находящегося к северо-западу от Лисичанска. Продолжается ликвидация остатков ВСУ в самом городе.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что половина города Лисичанска перешла под контроль союзных сил.