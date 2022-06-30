Ещё одна группа мирных жителей выведена с территории завода "Азот"

Как сообщили в комендатуре Северодонецка, на территории комбината "Азот" было обнаружено ещё одно убежище, в котором скрывались мирные граждане. Они были выведены с завода в город.

"Накануне при зачистке комбината было найдено ещё одно убежище, в котором было около 30 мирных жителей, в основном женщин, пенсионеров и детей. Мы обеспечили их безопасный выход в город. Сейчас они проходят фильтрацию", — рассказали РИА Новости в комендатуре.

Военные ЛНР считают, что это может быть не последняя группа гражданских лиц, которые находились на территории "Азота", там вполне могут быть и другие убежища с прячущимися в них мирными жителями.

В ЛНР отметили, что некоторые мирные жители, остающиеся в бункерах, знают, что можно выйти, но пока не делают этого, потому что боятся, или потому, что им просто некуда идти, поскольку от их домов ничего не осталось.

25 июня с территории "Азота" были эвакуированы 800 мирных граждан, 26 июня — ещё 500 человек.