Марочко: боевики ВСУ обезличивают погибших солдат, забирая их документы

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) "обезличивают" погибших сослуживцев и иностранных наёмников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, представители ВСУ забирают документы у своих военных, скончавшихся во время боевых столкновений. При этом он подчеркнул: боевики "бросают" тела погибших и даже не пытаются их эвакуировать.

"Единственное, что они делают — обезличивают трупы, забирая документы", — сказал Марочко в интервью РИА Новости, комментируя отход ВСУ из Лисичанска и его окрестностей.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР заявил, что украинские националисты, засевшие на заводе "Азот" в Северодонецке, расстреляли пятерых своих сослуживцев. Как пояснил Марочко, в дальнейшем родственники погибших солдат не смогут узнать их судьбу, так как боевики ВСУ изымают все материалы с личными данными.