Добрая воля или хитрость: остров Змеиный оставлен Россией

Остров Змеиный, за который ранее шли ожесточенные бои ВСУ и ВС России оставлен российской армией "в качестве шага доброй воли". Об этом сообщили в Минобороны России, добавив — войска "завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон".

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины" — звучит в официальном сообщении военного ведомства.

"После переброски в Одесскую область французских САУ CAESAR и ОТРК "Точка-У" плотность артиллерийского огня со стороны Одесской области кратно возросла. Следующий этап битвы за остров Змеиный — это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах в лучших традициях принципа "так не доставайся ты никому" — оценивают принятое решение аналитики проекта "Рыбарь".

Мнение авторов "Старше Эдды" таково — бесконечные обстрелы и невозможность силами ЧФ подавить береговые батареи противника диктуют два решения:

оставить сам остров.

сделать его функционирования в качестве базы ПВО и ПКР противника невозможным — уничтожать все, что Украина к нему направит и если ей сильно повезёт, высадит на него

Ранее остров Змеиный стал "ареной" жестоких боев — около него ВС РФ уничтожали вертолеты, катера и беспилотники войск Украины, на него была осуществлена уникальная перевозка ЗРК "Панцирь", в акватории рядом был поражен крейсер "Москва", а на самом острове были захвачены украинские военные — названные Зеленским погибшими.

"Остров Змеиный — это ворота либо в Одессу, либо в Севастополь" — ранее цитировала Pravda. ru. Также историками считается, что на острове Змеиный "спрятан щит мифологического Ахиллеса, дающий власть над миром" — об этом также сообщало наше издание.