Ведмеденко: американские РСЗО HIMARS уже работают по мирным жителям ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против гражданского населения Луганской Народной Республики. Об этом заявил первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко.

Он напомнил, что украинская армия получила это оборудование от США. По его словам, подвоз современного вооружения на Украину осуществляется на регулярной основе.

"И гаубицы новые, и HIMARS уже работают по гражданскому населению нашей территории", — сказал Ведмеденко журналистам на Петербургском международном юридическом форуме.

При этом замглавы МВД ЛНР подчеркнул: поставки западного оружия на Украину не помешают союзным силам одержать победу в спецоперации.

Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики впервые нанесли удар по населённому пункту Перевальск из американских РЗСО M142 HIMARS.