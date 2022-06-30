Бородай напомнил, почему "мирные украинцы" идут на фронт: "Им неплохо платят"

По словам депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, словосочетание "потери мирного населения" Украины не стоит воспринимать буквально.

По мнению парламентария, как таковых "мирных жителей" в Незалежной почти не осталось.

"Кто такие "мирные жители”? Вы же знаете, что на Украине прошла четвертая волна мобилизации. И "мирные жители" даже в почтенном возрасте уходят заробитчанами на фронт. Им неплохо платят по 3 тыс. долларов в месяц. Для Украины это колоссальные деньги", — сказал Бородай в разговоре с "Украиной.ру".

Однако при всех обещанных за участие в спецоперации материальных благах украинцы всё меньше и меньше готовы воевать, и уж точно не готовы быть посланными на фронт, в самую гущу боевых действий, даже за большие деньги, подчеркнул депутат.

"Правда, энтузиазм у них быстро рассеивается, когда они приближаются к линии фронта. Они понимают, что эти деньги — недостаточная плата за потерянную жизнь или за оторванные конечности. Большинство, особенно западенцев, предпочли бы постоять в глубине обороны на блокпостах. Но когда их гонят в бой, энтузиазм снижается", — добавил Бородай.

Однако истинные мирные граждане больше всех страдают и гибнут от того, что Киев всеми силами старается продлить конфликт, заключил парламентарий.