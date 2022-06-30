The Washington Post: 300 тысяч новых солдат НАТО оказались фейком

Оказалось, что "300 тысяч солдат высокой готовности" альянса НАТО оказались фейком.

Об этом сообщает The Washington Post. Чиновники военного блока пояснили, что увеличение силы быстрого реагирования до 300 тысяч — лишь "концепция, а не реальность".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч.

Это заявление застало врасплох высших должностных лиц министерств обороны многих членов НАТО, заставив их задаться вопросом, какие из их вооруженных сил, если таковые имеются, включаются в цифру в 300 000 человек.

"Может быть, это магия чисел?" — ответил на это Столтенберг.

Тут же он уточнил, что "большинство" этих сил будут расположены в своих странах и набраны за счет переименования уже существующих войск. Генсек выразил надежду, что расширенная армия будет готова в 2023 году.

Другой чиновник НАТО сообщил американскому изданию, что цифра в 300 тысяч остается "теоретической" и требует доработки.

Более конкретным жестом альянса стало обещание предоставить бригады в 3-5 тысяч солдат Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Джо Байден также объявил размещение в Польше постоянного штаба 5 армейского корпуса ВС США.