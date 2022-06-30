Оказалось, что "300 тысяч солдат высокой готовности" альянса НАТО оказались фейком.
Об этом сообщает The Washington Post. Чиновники военного блока пояснили, что увеличение силы быстрого реагирования до 300 тысяч — лишь "концепция, а не реальность".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об увеличении сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч.
Это заявление застало врасплох высших должностных лиц министерств обороны многих членов НАТО, заставив их задаться вопросом, какие из их вооруженных сил, если таковые имеются, включаются в цифру в 300 000 человек.
"Может быть, это магия чисел?" — ответил на это Столтенберг.
Тут же он уточнил, что "большинство" этих сил будут расположены в своих странах и набраны за счет переименования уже существующих войск. Генсек выразил надежду, что расширенная армия будет готова в 2023 году.
Другой чиновник НАТО сообщил американскому изданию, что цифра в 300 тысяч остается "теоретической" и требует доработки.
Более конкретным жестом альянса стало обещание предоставить бригады в 3-5 тысяч солдат Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Джо Байден также объявил размещение в Польше постоянного штаба 5 армейского корпуса ВС США.
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