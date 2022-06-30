В Лисичанске отступающим ВСУшникам приходится воевать с загранотрядами

Пытающимся выйти из Лисичанска украинским военным приходится сражаться со "своими" — нацбатальонами, выполняющими роль загранотрядов.

Нацбаты пытаются помешать отступлению ВСУшников, стреляя им в спину.

"Украинские военные пытаются отступить из города, а нацбаты тормозят бегство расстрелами", — сказано в материале телеканала "Звезда".

Журналисты отметили, что информация о непростом положении подразделений ВСУ, выходящих из Лисичанска, содержалась в переговорах украинских военных, которые удалось перехватить.

Тем временем Союзные силы РФ и ЛНР всё плотнее окружают Лисичанск, и покинуть его скоро будет ещё сложнее.