Пытающимся выйти из Лисичанска украинским военным приходится сражаться со "своими" — нацбатальонами, выполняющими роль загранотрядов.
Нацбаты пытаются помешать отступлению ВСУшников, стреляя им в спину.
"Украинские военные пытаются отступить из города, а нацбаты тормозят бегство расстрелами", — сказано в материале телеканала "Звезда".
Журналисты отметили, что информация о непростом положении подразделений ВСУ, выходящих из Лисичанска, содержалась в переговорах украинских военных, которые удалось перехватить.
Тем временем Союзные силы РФ и ЛНР всё плотнее окружают Лисичанск, и покинуть его скоро будет ещё сложнее.
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