Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что ВСУ не должны наносить удары по территории РФ оружием, которое власти республики оправляют Украине. В этом случае Париж готов поставлять Киеву технику и обучать военных, отметил президент.
"Нельзя атаковать территорию России, но можно помогать защищать территорию Украины, поддерживать её армию", — подчеркнул руководитель Франции во время пресс-конференции после саммита военно-политического блока НАТО.
Ранее французский политик Режис де Кастелино заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации получили две недавно поставленные ВСУ боевые машины Caesar. Специалисты "Уралвагонзавода" изучают технику, добавил эксперт.
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Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.