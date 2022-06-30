Макрон попросил не использовать поставленные Украине вооружения для атак на РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что ВСУ не должны наносить удары по территории РФ оружием, которое власти республики оправляют Украине. В этом случае Париж готов поставлять Киеву технику и обучать военных, отметил президент.

"Нельзя атаковать территорию России, но можно помогать защищать территорию Украины, поддерживать её армию", — подчеркнул руководитель Франции во время пресс-конференции после саммита военно-политического блока НАТО.

Ранее французский политик Режис де Кастелино заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации получили две недавно поставленные ВСУ боевые машины Caesar. Специалисты "Уралвагонзавода" изучают технику, добавил эксперт.