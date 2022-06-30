Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.
Сивков уверен, что стало известно о готовящейся атаке на остров со стороны ВСУ с использованием мощного западного оружия, и российские силы на Змеином понесли бы большие потери.
"Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR", — сказал Сивков в интервью газете "ВЗГЛЯД".
Украинскими военными были размещены установки в непосредственной близости, всего в 36 км от Змеиного, отметил эксперт, поэтому дальнейшее нахождение на острове становилось опасным.
"Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение", — заключил Сивков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.