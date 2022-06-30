Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных

Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.

Сивков уверен, что стало известно о готовящейся атаке на остров со стороны ВСУ с использованием мощного западного оружия, и российские силы на Змеином понесли бы большие потери.

"Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR", — сказал Сивков в интервью газете "ВЗГЛЯД".

Украинскими военными были размещены установки в непосредственной близости, всего в 36 км от Змеиного, отметил эксперт, поэтому дальнейшее нахождение на острове становилось опасным.

"Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение", — заключил Сивков.