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Стрелков: возможный ядерный конфликт России и НАТО уничтожит Европу

Силовые структуры

Командующий ополчением ДНР, а позже Министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался о вероятности конфликта России и НАТО.

Стрелков: возможный ядерный конфликт России и НАТО уничтожит Европу

"Полномасштабная война против Российской Федерации неизбежно приведёт к ядерному конфликту. Поэтому, наверное, её будут избегать и Российская Федерация, и НАТО. Я уверен, что НАТО вступит в бой, когда будет уверена, что там уже просто будет некому нанести удар, или, допустим, она получит гарантии, что в ответ ядерного удара не будет", — заявил экс-главы Минобороны ДНР.

Стрелков не исключил участия в этой войне Турции. Однако, по его мнению, Турция в этом противостоянии кандидат №3 после Польши и Румынии. И только, если ситуация совсем для РФ ухудшится на украинском фронте, турки решат, что пора "откусывать свою львиную долю от Кавказа, Крыма и так далее".

Однако Стрелков пока не рассматривает такую угрозу вторжения НАТО с разных направлений, потому что это приведёт к ядерной войне, а также Европа не захочет стать ближайшим тылом в ней, уверен бывший ополченец.

"И, если даже по России будет нанесён масштабный ядерный удар, а Российская Федерация не ответит, Европе от этого мало не покажется. Просто за счёт розы ветров, которая разнесет радиацию по всему европейскому континенту", — подытожил Стрелков.

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Стрелков: возможный ядерный конфликт России и НАТО уничтожит Европу
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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