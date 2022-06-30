CNN: Гуменюк заявила, что размещать сейчас ВСУ на Змеином — преждевременно

Создавать форпост на оставленном ВС РФ острове Змеином ВСУ пока не будут. Спешка в данном вопросе не оправдана и этот шаг может быть преждевременным, считает пресс-секретарь Южного командования Украины Наталья Гуменюк.

"Наши войска ещё не высадились на острове. Мы не можем утверждать, что все они ушли. Мы должны следить за их поведением с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Нам ещё слишком рано создавать форпост на Змеином. Мы должны завершить расследование результатов военной операции", — цитирует Гуменюк CNN.

По её версии происходящего, ВС РФ, покидая остров, могли оставить мины. Никаких данных, подтверждающих данный факт нет. Минобороны РФ объяснило причину выводы войск со Змеиного: остров "исполнил свою роль", слишком большие ресурсы тратились на его удержание, возможность избежать потерь среди личного состава.