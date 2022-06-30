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Дандыкин о выводе ВС РФ со Змеиного: тратить силы на его оборону нет смысла

Силовые структуры

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил вывод российских военных с острова Змеиный.

Дандыкин о выводе ВС РФ со Змеиного: тратить силы на его оборону нет смысла

Дандыкин считает, что со стратегической точки зрения отвод российских войск с острова Змеиный оправдан, потому что дальнейшие боевые действия будут разворачиваться не в районе Николаева и Одессы, где он расположен, а в направлении Харькова, Днепропетровска, Запорожья.

"Я так понимаю, что после того, что сейчас случится в Донбассе, где в ближайшие недели вслед за Северодонецком и Лисичанском Киев потеряет Славянск и Краматорск, главное направление нашего движения будет не на Николаев и Одессу, а на Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Думаю, в ближайшие месяцы это будет основной участок нашего продвижения. Тогда какой смысл тратить в это время силы на оборону Змеиного, который рассматривается как плацдарм для наступления на Одессу?", — высказал своё мнение Дандыкин в разговоре с "МК".

Однако украинским войскам вернуться на Змеиный тоже не удастся, уверен Дандыкин, потому что в этом случае вся размещённая там техника будет под прямой наводкой российского черноморского флота и ВСК РФ.

Эксперт напомнил, что выведя войска РФ со Змеиного, у Киева больше не будет повода для формирования фейков по поводу того, что Россия якобы не даёт вывозить украинское зерно.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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