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Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Силовые структуры

В Сети появились кадры боевой работы расчётов РСЗО "Ураган" в ходе специальной операции России.

Точными залпами реактивной системой залпового огня армии РФ уничтожены позиции и командный пункт Вооружённых сил Украины, а также поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники противника.

"Ураган" позволяет уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров. После ударов у противника не остаётся ни единого шанса остаться целым.

Огонь расчетов корректируется с помощью беспилотных аппаратов "Орлан-10".

Видео Минобороны России.

 

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Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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