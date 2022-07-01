Остров Змеиный, освобождённый от украинских националистов в ходе спецоперации, остаётся под контролем российских военных. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.
Он отметил, что армия РФ отбила несколько атак и попыток высадки украинского десанта на острове, а также сбила значительное количество авиации и дронов противника.
"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал Черняк в интервью РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, после передачи Киеву ствольной и реактивной артиллерии Запада была проведена успешная операция по отходу российских военных с острова. Власти РФ, указал депутат, в первую очередь думают о сохранении жизни бойцов.
Помимо этого, Черняк подчеркнул: теперь другие страны не смогут обвинить Россию в том, что она якобы искусственно создаёт проблемы с продовольствием, блокируя выход судов из украинских портов.
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Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.