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Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС РФ

Силовые структуры

Остров Змеиный, освобождённый от украинских националистов в ходе спецоперации, остаётся под контролем российских военных. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.

Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС РФ

Он отметил, что армия РФ отбила несколько атак и попыток высадки украинского десанта на острове, а также сбила значительное количество авиации и дронов противника.

"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал Черняк в интервью РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, после передачи Киеву ствольной и реактивной артиллерии Запада была проведена успешная операция по отходу российских военных с острова. Власти РФ, указал депутат, в первую очередь думают о сохранении жизни бойцов.

Помимо этого, Черняк подчеркнул: теперь другие страны не смогут обвинить Россию в том, что она якобы искусственно создаёт проблемы с продовольствием, блокируя выход судов из украинских портов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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