Олег Царёв: при попытке высадиться на Змеиный ВСУ понесут значительные потери

Оставление острова Змеиный российскими военными нельзя назвать "жестом доброй воли", это трезвый расчёт. Если же ВСУ предпримут попытку высадиться на остров, они снова понесут значительные потери. Такое мнение высказал бывший депутат Рады Украины Олег Царёв.

Политик допустил, что украинские военные могут водрузить на Змеином свой флаг, а после этого уплыть. В таком случае это будет одно, заметил экс-депутат в беседе с изданием "Украина.ру".

Если же они высадятся на остров и поставят там своё подразделение, то оно будет зачищено, а ВСУ потеряют много солдат, добавил Царёв.

Ранее американские военные эксперты из Института изучения войны после анализа ситуации пришли к выводу, что оставление Змеиного Россией не окажет влияния на морскую блокаду черноморской акватории Украины.