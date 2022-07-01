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Пленный морпех ВСУ рассказал, что расстреливал гражданских в Мариуполе

Силовые структуры

Пленный морской пехотинец из батареи управления артразведки 36 обрмп ВСУ рассказал, как открывал огонь по мирному населению в Мариуполе.

Пленный морпех ВСУ рассказал, что расстреливал гражданских в Мариуполе

По его словам, украинские войска, закрепившиеся на заводе им. Ильича, действовали по приказу командиров, открывая огонь по всем людям, кто двигался в их сторону, сообщают СМИ.

Морпех рассказал, что на военные преступления их толкал комбриг, "герой Украины" Владимир Баранюк и подполковник Шостак. Также сообщается, что Баранюк, зная о предоставлении гуманитарных коридоров, утаивал это от собственных солдат.

"Шло 6 гражданских мужчин, мы сделали доклад штабу полковнику Шостаку, нам сказали открывать огонь на поражение. Двое мужчин успело скрыться, а четверо упали без признаков жизни. Ещё один случай, трое шло, доклад сделали тот же — видим гражданских людей, нам говорят открывать огонь на поражение, это могут быть переодетые в гражданское ДНРовцы. Ещё один случай — было две женщины, двое подростков и мужчина. Точно так же всё докладывали, сказали, что женщины и подростки — то же самое, сказали открывать огонь на поражение. Моя группа из шести человек открыла огонь, и все трупы. Кто эти гражданские, мне неизвестно. Некоторые были одеты в форму "Метинвеста", заводские фуфайки. Было ли оружие и документы, не знаю, мы их не досматривали", — говорит бандеровец.

Сейчас он призывает ВСУ прекратить сопротивление, уходить домой или сдаться в плен.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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