Марочко: обстрел города Ровеньки говорит о передаче ВСУ дальнобойных боеприпасов

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал информацию об утреннем обстреле города Ровеньки из американской РСЗО М142 HIMARS со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, эта атака свидетельствует о том, что Запад поставляет Украине дальнобойные боеприпасы. Он подчеркнул: обстрел осуществлялся из города Артёмовск, который находится под контролем киевского режима.

"Расстояние между Артёмовском и Ровеньками — более 100 километров, что даёт основание говорить, что вместе с РСЗО американцы поставили на Украину дальнобойные боеприпасы", — сказал Марочко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что такие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Как пояснил подполковник Народной милиции, эксперты из представительства ЛНР в СЦКК уже выехали на место происшествия для фиксации последствий обстрела.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS, полученной от США.