Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал информацию об утреннем обстреле города Ровеньки из американской РСЗО М142 HIMARS со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, эта атака свидетельствует о том, что Запад поставляет Украине дальнобойные боеприпасы. Он подчеркнул: обстрел осуществлялся из города Артёмовск, который находится под контролем киевского режима.
"Расстояние между Артёмовском и Ровеньками — более 100 километров, что даёт основание говорить, что вместе с РСЗО американцы поставили на Украину дальнобойные боеприпасы", — сказал Марочко в интервью РИА Новости.
Он добавил, что такие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Как пояснил подполковник Народной милиции, эксперты из представительства ЛНР в СЦКК уже выехали на место происшествия для фиксации последствий обстрела.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью РСЗО HIMARS, полученной от США.
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