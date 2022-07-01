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Сикорский: цель Запада на Украине — революция в России

Силовые структуры

Истинные цели коллективного Запада на Украине — революция в России.

Сикорский: цель Запада на Украине — революция в России

Об этом сообщил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

Как отметил бывший руководитель МИД Польши, прекращение боевых действий между ВСУ и российскими вооруженными силами не будет иметь эффекта, поскольку это будет означать новую конфронтацию через несколько лет. Поэтому экс-министр призвал победить Российскую Федерацию на Украине.

"В России революции или реформы обычно происходят после проигранной войны”, — подытожил Сикорский.

Российский сенатор Алексей Пушков подтвердил, что это давняя цель Запада, но раньше об этом не говорили так откровенно.

"Склонный к откровениям Сикорский подтверждает давнюю, но скрываемую цель коллективного Запада. Её не найти в официальных заявлениях, а западные лидеры всегда отвергают подозрения, что они добиваются "смены режима" в России. Однако это именно так", — сказал политик.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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