Истинные цели коллективного Запада на Украине — революция в России.
Об этом сообщил бывший глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский.
Как отметил бывший руководитель МИД Польши, прекращение боевых действий между ВСУ и российскими вооруженными силами не будет иметь эффекта, поскольку это будет означать новую конфронтацию через несколько лет. Поэтому экс-министр призвал победить Российскую Федерацию на Украине.
"В России революции или реформы обычно происходят после проигранной войны”, — подытожил Сикорский.
Российский сенатор Алексей Пушков подтвердил, что это давняя цель Запада, но раньше об этом не говорили так откровенно.
"Склонный к откровениям Сикорский подтверждает давнюю, но скрываемую цель коллективного Запада. Её не найти в официальных заявлениях, а западные лидеры всегда отвергают подозрения, что они добиваются "смены режима" в России. Однако это именно так", — сказал политик.
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