С доставкой по стране и миру: на Украине продают в даркнете оружие НАТО

Беспрецедентные по масштабам поставки западного оружия Украине привели к формированию нелегальных площадок в даркнете. Там уже много объявлений о продаже "Джавелинов" или барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

RT связался с продавцами и предложил у них "купить" оружие. В частности, заказать покупку партии противопехотных мин M18A1 Claymore (США) и комплексов Phoenix Ghost.

Кстати, дроны предлагаются по 4 тысячи долларов за штуку, а вот мины уже разобрали. Доставка — через систему тайников, причём доступно это почти во всех странах. Оплату можно провести прямо на маркетплейсе. После оплаты продавцы подтвердили готовность заложить "покупку" в тайник и сообщить координаты.

Корреспонденты попросили доставить Phoenix Ghost в Польшу — оказалось, что это тоже возможно за дополнительную плату в 1 тысячу долларов.

Сам же тайник — это просто "прикоп в лесу". Продавец объяснил, что схема похожа на используемую при продаже наркотиков.

Также на этом же маркетплейсе журналисты RT нашли винтовки М4 (США) с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект. А найти тут можно многое: от модификаций советских ручных гранат до снайперских винтовок Драгунова и даже ручные противотанковые гранатомёты. Например, разрекламированный Киевом британский ПТРК NLAW продают за 15 тысяч долларов. А вот Panzerfaust 3 (ФРГ) продают всего по 670 долларов за штуку.

Как сообщил RT глава компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров, переток западного оружия с украинских складов на чёрный рынок обусловлен особенностями Украины как государства.

"Военные действия нивелируют контроль, тем более что Украина исторически была перевалочной базой и чёрным рынком для вооружения. Там всегда было очень много именно европейского вооружения. Там был достаточно либерализованный рынок в плане закупки оружия, в том числе и гражданского", — подчеркнул эксперт.

По его словам, существуют серьёзные риски попадания различного вооружения в руки террористов.