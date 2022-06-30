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Порошенко для победы просит 500 танков, 800 гаубиц, 100 истребителей и 400 ЗРК

Силовые структуры

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не оставляет желание снова возглавить страну. Он часто делает различные политические заявления, а также выступает против нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Порошенко для победы просит 500 танков, 800 гаубиц, 100 истребителей и 400 ЗРК

Накануне одному из немецких телеканалов Пётр Порошенко дал интервью, где поделился своими мыслями по поводу российской спецоперации на Украине. Он отметил, что при его президентстве ВСУ захватили многие города Донбасса. Сейчас же российские войска вернули их обратно.

"Мы удивляли мир с самого начала войны 8 лет назад — несколько раз… сразу после моего избрания, в 2014 году, в первую неделю произошло освобождение многих городов — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Краматорск", — заявил бизнесмен.

Чтобы всё изменить, экс-главе государства нужно немногое, а всего лишь "огромное количество" оружия, пишет информагентство "Антифашист".

"Что могло бы переломить? Ну, 500 танков, включая немецкие "леопарды". 700-800 артиллерийских систем, включая бронетанковые гаубицы. Сто истребителей, 400 зенитных ракетных комплексов — и все! Будущее мира будет выглядеть совсем по-другому", — представил свой план Порошенко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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