Рожин: поставки оружия Киеву можно прекратить, нарастив удары по коммуникациям

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, поставки натовского оружия на Украину полностью прекратить невозможно, хотя часть поставленного вооружения уже удалось уничтожить.

Повлиять на процесс транспортировки западного оружия на территорию Украины можно, если увеличить частоту и силу ударов по украинским коммуникациям и путям.

Рожин обратил внимание, что Запад много чего обещает Украине, но далеко не все обещания претворяются в жизнь.

"В заявлениях пока много слов, но пока нет конкретных действий. И конкретно какие поставки — мы не видели. Остается просто ждать, когда отреагируют. Много есть угроз, но эти угрозы пока не претворены в конкретные шаги. Поэтому можно только предполагать, как собираются отреагировать на такие поставки", — сказал Рожин в разговоре с "Украиной.ру".

В ходе спецоперации на Украине российские военные не только уничтожают, но и захватывают всё больше иностранного оружия. В числе прочего в руки военнослужащих РФ попали зарубежные системы автоматизации управления боем, о которых рассказал эксперт Дмитрий Литовкин, назвавших их настоящим "подарком, стоящим двух самоходок" и добавив, что российская армия только-только начинает пополняться таким современным вооружением.