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Эксперт Корнилов: вывод войск РФ со Змеиного — не победа Украины

Силовые структуры

Эксперт Владимир Корнилов прокомментировал реакцию западных СМИ на вывод российского гарнизона с острова Змеиный.

Эксперт Корнилов: вывод войск РФ со Змеиного — не победа Украины

Ранее британское издание Economist сообщило о победе Украины в "короткой войне" и предрекло победу Киева в долгом противостоянии с Россией. Так западные журналисты отреагировали на вывод российских войск с острова Змеиный.

В беседе со "Свободной прессой" Корнилов сказал, что западная пресса уже отмечала победу Украины после того, как в апреле Россия вывела войска из-под Киева и Чернигова. Однако потом оптимизм угас.

По словам эксперта, Запад нуждается в любых новостях о победах Украины, поэтому иностранные СМИ выставили ситуацию со Змеиным с позитивной для Киева стороны. Что на самом деле произошло — непонятно, но это точно не победа, уверен Корнилов. Возможно, Россия пошла на такой компромисс, чтобы Литва восстановила транзит грузов в Калининградскую область.

Собеседник издания не исключил, что всё могло быть так, как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков - что вывод войск с острова является жестом доброй воли, демонстрацией желания Москвы не мешать вывозу украинского зерна из порта Одессы. Возможно, только Верховный главнокомандующий и Генштаб знают настоящую причину, добавил Корнилов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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