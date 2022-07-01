Орлов: план удара ВСУ по Севастополю не изменит положение Киева

План Киева нанести удар по Севастополю не отменит СВО, но потребует внимания Москвы.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Орлов.

Ранее экс-сотрудник ГОУ Генштаба ВС РФ полковник Олег Жданов заявил, что киевский режим, возможно, планирует удар по территории Севастополя с Одесской области. По его словам, ракетные комплексы, находящиеся у ВСУ, имеют дальность действия до трёхсот километров, что даёт возможность ударить по Севастополю.

Аналитик отметил, что нельзя исключать, что ВСУ действительно могут разрабатывать такой план.

"Конечно, если Запад предоставит им такое оружие, они потенциально смогут нанести удар. Вопрос в том, смогут ли они, ведь сегодня у них есть только баллистические ракеты”, — заявил Орлов.

По его словам, ПВО России отлично справляются с баллистическими ракетами. Но РФ не должна забывать, что Запад обозначил её главным врагом, о чём было сказано на саммите НАТО.

"Холодная война 2.0 началась и официально объявлена”, — отметил эксперт.

Нет сомнений в том, что Украине продолжат поставлять оружие, правда в таком дозированном количестве, которое не нанесёт РФ большого вреда. Удар по Севастополю не поможет киевскому режиму повлиять на ход спецоперации.