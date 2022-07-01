“Отважные” взяли хорошо укрепленный пункт 17 бригады ВСУ под Лисичанском

Бойцы мотострелковой роты “Отважных” захватили хорошо укрепленный опорный пункт 17 танковой бригады под Лисичанском.

Сообщается, что украинские националисты готовились вести боевые действия в Донбассе долгое время. Вся Луганская Народная Республика покрыта долговременными оборонительными сооружениями, многие из которых сделаны из бетона.

Помимо этого, в руках бойцов из Сибири оказалась крупная партия шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.

С украинской стороны заявляют, что держаться в Лисичанске можно еще от силы неделю.

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