Бойцы мотострелковой роты “Отважных” захватили хорошо укрепленный опорный пункт 17 танковой бригады под Лисичанском.
Сообщается, что украинские националисты готовились вести боевые действия в Донбассе долгое время. Вся Луганская Народная Республика покрыта долговременными оборонительными сооружениями, многие из которых сделаны из бетона.
Помимо этого, в руках бойцов из Сибири оказалась крупная партия шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.
С украинской стороны заявляют, что держаться в Лисичанске можно еще от силы неделю.
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