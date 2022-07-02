Более двух тысяч бойцов территориальной обороны Вооружённых сил Украины находятся в окружённом Лисичанске, защищая иностранных наёмников.
Об этом сообщает помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 "одноразовых бойцов". Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наёмников", — цитирует ТАСС помощника главы МВД ЛНР.
Киселёв особо отметил, что в ближайшие дни армия России и подразделения Донбасса полностью освободят город.
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