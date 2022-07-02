Благодаря секретному "изделию 305" ВС РФ пробили себе коридор в Северодонецк

Данные о применении российскими войсками секретного "изделия 305" появились только спустя два месяца после начала специальной операции на Украине.

Об этом сообщило сетевое издание NVL и отметило, что под этой "тайной" скрыта легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР).

"Изделие 305” — ракета, используемая Воздушно-космическими силами РФ. ЛМУР имеет дальность действия 10 км, что даёт возможность уничтожать цели в полной безопасности при помощи телеголовок самонаведения.

По информации, именно благодаря таким ракетам, армия России пробила себе "коридор" в Северодонецк. Военные аналитики отметили, что по дальности действия "305” не имеет мировых аналогов.

Также сообщается, что впервые эта ракета была применена в боях за Мариуполь.