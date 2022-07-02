Леонков: Россия для СВО наладила ракетное производство до сотни штук в день

ВС России всё чаще и чаще используют высокоточные ракеты, легко поражающие нужную цель противника.

Всё это сказывается на результатах военной спецоперации на Украине, сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

"У нас все работает. Они (украинское командование — Прим. ред.) посчитали, что мы выпустили по ним 2800 ракет и заявили, что у нас закончились ракеты. Но ракеты не кончаются. Мы достигли своей цели, мы можем делать до сотни ракет каждый день. Они регулярно поступают на фронт”, — заявил в интервью изданию "Украина.ру" аналитик.

Он отметил, что в рядах Вооружённых сил Украины сегодня всё наоборот, и упомянул о нарушении обязательств Киева по американским ракетным системам залпового огня HIMARS. Украинские националисты обещали, что будут наносить удары лишь по военным целям объединённых сил, однако на самом деле бандеровцы обстреливают, главным образом, мирных граждан.