Коротченко: главная угроза Крымскому мосту от ВСУ — оружие дальнего поражения

ВС РФ должна усилить ПВО в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. Главную угрозу в данном направлении может составлять оружие дальнего поражения, считает он.

"В том, что подобного рода планы в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а всё-таки дальние ракетные удары", — сказал Коротченко в беседе с URA. RU.

Предотвратить удар по мосту поможет комплексная система ПВО, которая уже развёрнута, сообщает эксперт. Сейчас его прикрывают ЗРС С-400 и ЗРК "Тор-М2", которые обладают 100%-нтной вероятностью поражения.

Полковник отмечает, что на данный момент Запад поставил для нужд ВСУ РСЗО HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но не стоит исключать вероятность поставок боекомплектов с дальностью поражения до 300 км.

"В связи с этим нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение. Есть необходимость ещё раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности", — резюмировал Коротченко.