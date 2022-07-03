Гладков: в Белгороде погибли три человека, пострадал ребёнок — серия хлопков

После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, в городе есть частичные разрушения жилых домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

"Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиками оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", — сообщил губернатор.

По сообщению главы региона, всего пострадало 39 частных жилых домов и 11 многоэтажек.

Ранее Pravda.Ru писала о серии громких звуков в Белгороде. По сообщению местных жителей, в некоторых домах пострадали окна. Как сообщил глава региона, возможно, могла сработать ПВО.