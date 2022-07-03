Киевский режим наносит удары по Белгороду. Так он мстит за потерю города Лисичанска.
Это сообщил писатель, политический деятель и ополченец Захар Прилепин.
Напомним, сегодня, 3 июля, ночью ракеты, выпущенные по жилым домам Белгорода, привели к жертвам.
"Они ударили по Белгороду, и тут их поганая логика хотя бы понятна: "Русня, лови за Лисичанск, лови за потерянную Луганскую область!" — пишет публицист.
Он отметил, что Киев продолжит это делать.
"Если б киевские власти смогли бы поставить диверсионную работу — они бы взрывали поезда и здания в России. Они думают об этом, работают над этим", — подчеркнул Прилепин.
Единственный способ решить эту проблему — "снести киевскую государственность", убеждён писатель.
Ранее сообщалось, что в Белгороде были частично разрушены 11 многоэтажек и 39 частных домов, 5 из них полностью разрушены. На данный момент известно о пяти погибших.
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