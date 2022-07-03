Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Поддубный назвал победу под Лисичанском крупнейшим успехом ВС РФ и НМ ЛНР
Финны намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Ночной обстрел Белгорода: число жертв возросло до пяти
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Лукашенко: ВС Белоруссии нацелили ракеты на центры принятия решений в Киеве и ЕС
19FortyFive: генералы США ошиблись в отношении Украины
New York Post: Трамп до ноября объявит об участии в выборах президента 2024 года

Прилепин: Киев продолжит взрывать поезда и здания в России

Силовые структуры

Киевский режим наносит удары по Белгороду. Так он мстит за потерю города Лисичанска.

Прилепин: Киев продолжит взрывать поезда и здания в России

Это сообщил писатель, политический деятель и ополченец Захар Прилепин.

Напомним, сегодня, 3 июля, ночью ракеты, выпущенные по жилым домам Белгорода, привели к жертвам.

"Они ударили по Белгороду, и тут их поганая логика хотя бы понятна: "Русня, лови за Лисичанск, лови за потерянную Луганскую область!" — пишет публицист.

Он отметил, что Киев продолжит это делать.

"Если б киевские власти смогли бы поставить диверсионную работу — они бы взрывали поезда и здания в России. Они думают об этом, работают над этим", — подчеркнул Прилепин.

Единственный способ решить эту проблему — "снести киевскую государственность", убеждён писатель.

Ранее сообщалось, что в Белгороде были частично разрушены 11 многоэтажек и 39 частных домов, 5 из них полностью разрушены. На данный момент известно о пяти погибших.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Леонков: США и Великобритания намерены развязать короткую Третью мировую войну

США и Британия могут развязать Третью мировую войну.

Леонков: США и Великобритания намерены развязать короткую Третью мировую войну
WP: журналисты из США пообщались с экипажем РСЗО HIMARS на Украине
Силовые структуры
WP: журналисты из США пообщались с экипажем РСЗО HIMARS на Украине
Общество
Шнуров выпустил клип про импортозамещение "Аналоговнет"
Мир. Новости мира
В Варшаве прошли митинги против украинских беженцев: "Тут Польша, а не Укрополь"
Любовь Степушова Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Мир. Новости мира
IB Times: трюк России на мысе Таран вынудит Литву снять блокаду Калининграда
Мир. Новости мира
SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО
Леонков проинформировал, что решающая битва ВС РФ с ВСУ будет под Краматорском
Силовые структуры
Леонков проинформировал, что решающая битва ВС РФ с ВСУ будет под Краматорском
Последние материалы
Поддубный назвал победу под Лисичанском крупнейшим успехом ВС РФ и НМ ЛНР
Прилепин: Киев продолжит взрывать поезда и здания в России
Финны намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Ночной обстрел Белгорода: число жертв возросло до пяти
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Лукашенко: ВС Белоруссии нацелили ракеты на центры принятия решений в Киеве и ЕС
19FortyFive: генералы США ошиблись в отношении Украины
New York Post: Трамп до ноября объявит об участии в выборах президента 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников