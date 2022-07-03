Поддубный назвал победу под Лисичанском крупнейшим успехом ВС РФ и НМ ЛНР

По мнению военного репортёра ВГТРК на Украине Евгения Поддубного, победа под Лисичанском стала крупнейшей победой союзных войск, поскольку освобождённой можно считать всю территорию Луганской Народной Республики.

"Фактически территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами. Последний крупный город перешёл под контроль НМ ЛНР и Армии России. Лисичанск ещё зачищать несколько дней, еще сохраняется очаговое сопротивление противника, но результат уже очевиден. После победы в Мариуполе — освобождение всей территории одной из республик — крупнейший военно-политический успех", — отметил он.

По его словам, впереди у союзных сил — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Авдеевка. Рубежи ДНР защищены наиболее боеспособными соединениями ВСУ, получившими артиллерию, бронетехнику из Запада. По его мнению, украинская армия намерена ещё более активно применять в своём противостоянии объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Лисичанск перешёл под контроль российских сил.