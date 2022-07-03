Экс-сотрудник Минобороны Германии Вилли Виммер на днях заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "сошел с ума", поскольку требует постоянной эскалации вместо того, чтобы призывать к миру.
А чем обоснована такая истерика, объяснил политолог Сергей Веселовский.
"Когда-то был смешной мем от какого-то художественного фильма: "истерика у животного". То есть, когда животное умом ещё ничего не понимает, но инстинкты говорят, что сейчас случится что-то страшное, либо шкуру отберут, либо бошку отрубят. Петушок или курочка начинают носиться по курятнику, а свинья начинает дико визжать, пока ещё с ножом никто не подошел… Вот сейчас у Зеленского полное понимание того, что его ждёт", — заявил эксперт.
Естественно, ему хочется сохранить себя, отметил аналитик.
"С одной стороны его долбят европейцы, которые говорят, что из-за тебя наше населения завтра сметёт нас к чёртовой матери. С другой стороны, Путин планомерно и целенаправленно делает своё дело", — говорит Веселовский.
Ну и, наконец, США говорят ему, что шанс спасти себя и свои деньги — стоять до конца, пусть Украина будет уничтожена, но Зеленский обязан делать то, что говорят ему в Штатах и Британии.
"Зеленский в этом Бермудском треугольнике паникует и истерит. Естественно, к кому он обращается, кого он обвиняет? Шольца, Макрона, других европейских лидеров", — цитирует эксперта "Журналистская правда".
А виноваты они потому, что по приказу из Белого дома они просто обязаны ему помогать, но саботируют процесс. И глава Незалежной уже не просит, а требует. Ему сказали — иди и требуй, они тебе все дадут, подытожил Веселовский.
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