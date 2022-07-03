Леонков: отступление ВСУ привело в бешенство Зеленского

Вооружённые силы Украины могли еще долго обороняться на химическом предприятии "Азот" в Северодонецке.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

На химзаводе объединённые войска обнаружили большое количество разного оружия. Обозреватель убеждён, что благодаря мастерству наших солдат удалось испортить планы Генштаба Украины и Зеленского.

"Почему отступили?", "Почему не смогли"? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует", — сообщил Леонков изданию "Украина.ру".

По его словам, президент Зеленский всегда был против того, чтобы ВСУ бежали из Северодонецка. Но многие в Генштабе ВСУ заявляли о необходимости отступления.

После сдачи города к главнокомандующему был вызван начальник ВСУ Валерий Залужный, которому задали несколько неприятных вопросов. Киев, по всей вероятности, надеялся удержать и Лисичанск, но и тут бандеровцев постигла неудача.